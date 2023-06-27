27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sakarya Karasu'da 1 saatlik kabus! Ailesi karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı | Boğulduğunu düşünüyorlardı yürürken bulundu

Sakarya Karasu'da 1 saatlik kabus! Ailesi karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı | Boğulduğunu düşünüyorlardı yürürken bulundu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2023 13:01
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için gittikleri sahil kenarında çocuklarının denizde boğulduğunu düşünen aile büyük korku yaşadı. Cankurtaranlar tarafından sahilde yürürken bulunan çocuk ailesine teslim edildiği an duygu dolu anlar yaşandı.
Markette ilginç kavga kamerada!
Markette ilginç kavga kamerada!
TEM’de feci kaza! Bayram öncesi faciayı yaşadılar
TEM'de feci kaza! Bayram öncesi faciayı yaşadılar
Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada!
Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada!
İslam aleminin kalbinin attığı yer
İslam aleminin kalbinin attığı yer
1 saatlik kabus! Ailesi gözyaşlarını tutamadı
1 saatlik kabus! Ailesi gözyaşlarını tutamadı
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?
Kurban nasıl kesilmeli?
Kurban nasıl kesilmeli?
Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi
Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi
İstanbul’da trafikte zor anlar!
İstanbul'da trafikte zor anlar!
Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
Milyonlarca hacı adayı vakfeyi bekliyor
Milyonlarca hacı adayı vakfeyi bekliyor
Kurban Bayramı öncesi feci olay
Kurban Bayramı öncesi feci olay
Daha Fazla Video Göster