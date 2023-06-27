27 Haziran 2023, Salı
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Sakarya Karasu'da 1 saatlik kabus! Ailesi karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı | Boğulduğunu düşünüyorlardı yürürken bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için gittikleri sahil kenarında çocuklarının denizde boğulduğunu düşünen aile büyük korku yaşadı. Cankurtaranlar tarafından sahilde yürürken bulunan çocuk ailesine teslim edildiği an duygu dolu anlar yaşandı.