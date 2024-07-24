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Sakar silahlı saldırgan kamerada... Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı

Sakar silahlı saldırgan kamerada... Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı

İHA
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Giriş: 24.07.2024 09:59
Bursa'da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Başında kask bulunan şüphelinin düşe kalka saldırı yaptığı anlar çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın silahını ve motosikletini yere düşürme anları ile kaçarken motosikleti ayağıyla sürümesi dikkat çekti.
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