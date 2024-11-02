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Şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi! O anlar kamerada

Şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 23:53
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702’nci Sokak’ta iddiaya göre, arkadaşının şakalaşırken ittiği çocuğun ayağı, o sırada geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Sürücünün hastaneye götürmek istediği ismi öğrenilmeyen çocuk, tüm ısrarlara rağmen otomobile binmek istemeyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi!
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