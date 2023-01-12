Sakala çarpan... İrinti… Beyran… Süt çorbası… Nasıl yapılıyorlar?

Zengin Türk mutfağı her bir lezzeti kendine has çorbalarıyla öne çıkıyor. A Haaber muhabirleri, Türkiye'nin çorba haritasından yola çıkarak az bilinen ancak lezzetine doyum olunmayan çorbaları sizler için araştırdı. Peki birbirinden farklı yöresel çorbalar nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

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