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Sakala çarpan... İrinti… Beyran… Süt çorbası… Nasıl yapılıyorlar?

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Giriş: 12.01.2023 14:22
Zengin Türk mutfağı her bir lezzeti kendine has çorbalarıyla öne çıkıyor. A Haaber muhabirleri, Türkiye'nin çorba haritasından yola çıkarak az bilinen ancak lezzetine doyum olunmayan çorbaları sizler için araştırdı. Peki birbirinden farklı yöresel çorbalar nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

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Nasıl yapılıyorlar?
Nasıl yapılıyorlar?
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