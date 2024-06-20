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Saitabat Şelalesi'ne tatilci akını

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 13:49
Güncelleme:20.06.2024 13:49
Bursa Uludağ'dan gelen kaynak suyuyla beslenen Saitabat Şelalesi tatilcilerin uğrak noktası oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Saitabat Şelalesi’ne tatilci akını
Saitabat Şelalesi'ne tatilci akını
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