08 Haziran 2022, Çarşamba
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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Turkuvaz Medya Dergileri Direktörü Mustafa Akar, A Haber canlı yayınında yazar İdris'i anlattı. Akar, "Bir derviş titizliğinde yaşayan bir insandı. Ümmetin yetim çocukları için çalışan gayret eden bir insandı." ifadelerini kullandı.