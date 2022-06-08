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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’e veda! Onu bu sözlerle anlattı: Derviş titizliğinde yaşayan bir insandı

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 16:45
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Turkuvaz Medya Dergileri Direktörü Mustafa Akar, A Haber canlı yayınında yazar İdris'i anlattı. Akar, "Bir derviş titizliğinde yaşayan bir insandı. Ümmetin yetim çocukları için çalışan gayret eden bir insandı." ifadelerini kullandı.
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