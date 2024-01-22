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Sahtekarlık balık tezgahına sıçradı! Bayat balığı boyayıp satıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 16:13
Satın alırken balığın taze olup olmadığını solungaçlarına bakarak anlıyoruz. Ancak sahtekarlık balık tezgahına da sıçradı. Bazı satıcılar bayat balığın solungaçlarını boyayarak satmaya başladı. Peki balıktaki hileyi nasıl anlayacağız? İşte tüm detaylar…
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