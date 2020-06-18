Sahte zeytinyağı en kolay nasıl anlaşılır? |Video

Gıda teröristleri çaydan peynire, zeytinden kaşara, pul biberden bala kadar her türlü gıda ürününe hile karıştırmaya devam ediyor. Bakanlık bu sahtekarları afişe etmeye devam ediyor. Gıda teröristlerinin yeni hedefi ise zeytinyağı oldu. Peki sahte zeytinyağ en kolay nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Vural Efecik konuğuna sordu. İşte yanıtı...