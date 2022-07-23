Sahte yetkili servislere dikkat

İstanbul'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek müşterileri arayan ve tamir edeceğiz diyerek eşyaları çalan çete çökertildi. Peki, bu tarz sahte ilanlara karşı nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar ve konuğu Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan aktardı.