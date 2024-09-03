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Sahte ürün çetesi çökertildi! Binlerce sahte ürün yakalandı

Sahte ürün çetesi çökertildi! Binlerce sahte ürün yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 20:44
İstanbul'da polis önemli bir operasyona imza attı. Bahçelievler’de yapılan depo baskınında, sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri üreten çete çökertildi. Çetenin piyasaya sürdükleri arasında güneş kremi, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve şampuan gibi ürünler var.
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