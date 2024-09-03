Sahte ürün çetesi çökertildi! Binlerce sahte ürün yakalandı

İstanbul'da polis önemli bir operasyona imza attı. Bahçelievler’de yapılan depo baskınında, sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri üreten çete çökertildi. Çetenin piyasaya sürdükleri arasında güneş kremi, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve şampuan gibi ürünler var.

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