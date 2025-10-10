10 Ekim 2025, Cuma
Sahte polisten şok savunma: Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim
Adana'da çakarlı otomobille gezen, tabancayla ateş açıp sokaktaki çocukların üzerini arayarak kendisine polis süsü veren şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim. Tabancayla ateş etmedim, sadece torpil attım" dedi.