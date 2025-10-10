10 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Sahte polisten şok savunma: Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 14:12
Adana'da çakarlı otomobille gezen, tabancayla ateş açıp sokaktaki çocukların üzerini arayarak kendisine polis süsü veren şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Beni vuracaklarını düşündüğüm için kendime polis süsü verdim. Tabancayla ateş etmedim, sadece torpil attım" dedi.
