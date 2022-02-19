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Sahte polisler kelepçeleyerek öldürdü!

DHA
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Giriş: 19.02.2022 11:37
Bağcılar'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte polisler kelepçeleyerek öldürdü!
Sahte polisler kelepçeleyerek öldürdü!
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