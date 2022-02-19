Sahte polisler kelepçeleyerek öldürdü!

Bağcılar'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.