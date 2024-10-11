11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sahte mehdi gözaltına alındı

Sahte mehdi gözaltına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 16:42
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sahte mehdi gözaltına alındı
Sahte mehdi gözaltına alındı
Zeytin bahçelerine komando koruması!
Zeytin bahçelerine komando koruması!
Damperinden 9 kaçak sigara çıktı
Damperinden 9 kaçak sigara çıktı
Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!
Silajlık mısırda rekolteden üreticiler memnun!
Cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı
Cipiyle tartıştığı iş insanının aracına defalarca çarptı
Kazada ağır yaralanan kadın 13 gün sonra hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan kadın 13 gün sonra hayatını kaybetti
İstanbul’da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa’da İSKİ borusu patladı!
Bayrampaşa'da İSKİ borusu patladı!
İstanbul’un ortasında dehşet anları!
İstanbul'un ortasında dehşet anları!
Eşini vurarak öldürdü ardından 112’yi arayıp kendini ihbar etti
Eşini vurarak öldürdü ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Erkenci mandalinanın hasadı başladı!
Erkenci mandalinanın hasadı başladı!
Motosiklet sürücüsünün tek teker şovu hastanede bitti
Motosiklet sürücüsünün tek teker şovu hastanede bitti
Daha Fazla Video Göster