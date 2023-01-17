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“Sahte imzayla evden çıkarıldım” iddiası! Evden kiracı tahliyesine sahte imza oyunu mu?

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 10:01
Antalya'da yaşayan Nilgün İncula 6 yıldır kirada oturduğu evden icrayla çıkarıldı. İddiasına göre bunun için imzası taklit edildi. Sahte imzalı taahhütnameyle kapı dışarı edildiğini söyleyen kadın, soluğu adliyede aldı.
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