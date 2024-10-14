14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sahte ilanlarla 20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti: 66 gözaltı

Sahte ilanlarla 20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti: 66 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 13:52
Denizli’de sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan suç örgütü JASAT’ın operasyonu ile çökertildi. 20 milyon vurgun yapan çete üyesi 66 şüpheliden 31’i tutuklanırken, örgüt üyelerinden talimatları yerine getirmeyenlere işkence yapıldığı ortaya çıktı.
20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti
20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış
Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış
24 milyon değerinde elektronik sigara yakaladı
24 milyon değerinde elektronik sigara yakaladı
160 yıldır aynı tohumdan üretilen acı kırmızıbiberin verimi düştü
160 yıldır aynı tohumdan üretilen acı kırmızıbiberin verimi düştü
400 metre yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu
400 metre yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu
Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor
Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın!
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın!
Alabalık sektörüne devlet desteği
Alabalık sektörüne devlet desteği
Avcılar’da roman düğünü sonrası ortalık karıştı
Avcılar'da roman düğünü sonrası ortalık karıştı
Kedi yüzünden silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Kedi yüzünden silahla vurulmuştu hayatını kaybetti
Bayburt’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Bayburt'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Kuru kayısı ihracatta yüz güldürmeye devam ediyor
Kuru kayısı ihracatta yüz güldürmeye devam ediyor
Daha Fazla Video Göster