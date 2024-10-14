14 Ekim 2024, Pazartesi
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Sahte ilanlarla 20 milyon lira vurgun yapan çeteyi JASAT çökertti: 66 gözaltı
Denizli’de sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan suç örgütü JASAT’ın operasyonu ile çökertildi. 20 milyon vurgun yapan çete üyesi 66 şüpheliden 31’i tutuklanırken, örgüt üyelerinden talimatları yerine getirmeyenlere işkence yapıldığı ortaya çıktı.