Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor! Valilik duyurdu: Ölü sayısı 23’e yükseldi

Son günlerde sahte içki nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmiş ve düzenlenen operasyonlar ile 6 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği sahte içki vakalarına ilişkin açıklamasında son 48 saatte kent genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

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