15 Ocak 2025, Çarşamba

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Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor! Valilik duyurdu: Ölü sayısı 23’e yükseldi

Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor! Valilik duyurdu: Ölü sayısı 23'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 21:51
Son günlerde sahte içki nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmiş ve düzenlenen operasyonlar ile 6 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği sahte içki vakalarına ilişkin açıklamasında son 48 saatte kent genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.
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Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor! Valilik duyurdu: Ölü sayısı 23’e yükseldi
Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor!
Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor!
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