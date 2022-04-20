Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

İstanbul Fatih'te oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen ve resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.