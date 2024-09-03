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Sahte deterjan ve şampuan operasyonu

Sahte deterjan ve şampuan operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 14:48
İstanbul polisinin düzenlediği sahte deterjan ve şampuan operasyonunda ele geçirilen ürünler emniyette sergileniyor. Detayları Mehmet Karataş aktardı.
Sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Sahte deterjan ve şampuan operasyonu
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