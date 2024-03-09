09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 13:49
Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fitre ve zekat kimlere verilir?
Fitre ve zekat kimlere verilir?
Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun
Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
Ortaköy’de restoranda yangın!
Ortaköy'de restoranda yangın!
A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın!
Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın!
Motosikletli sürücünün tek tekerli sürüşü kamerada
Motosikletli sürücünün tek tekerli sürüşü kamerada
Enginar hasası başladı! Bu yıl rekolte nasıl?
Enginar hasası başladı! Bu yıl rekolte nasıl?
İşte Kara Tren türküsünün hikayesi
İşte Kara Tren türküsünün hikayesi
A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
Daha Fazla Video Göster