Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.