Sahrap Soysal’dan Ramazan Bayramı için tatlı tarifi! |Video

Bu sene corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda misafirler gelmeyecek olsa da bayram tatlısız olmaz. Salgın nedeniyle sağlıklı beslenmenin daha da artarken uzmanlar ağır tatlılardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala A Haber canlı yayınına bağlanan Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, bayramda yapılacak kolay ve hafif tatlı tarifini izleyiciler ile paylaştı. İşte Sahrap Soysal’ın A Haber izleyicileri için yaptığı ‘Sarı Burma’ tatlısı ve tarifi…