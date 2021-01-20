Dünyanın en büyük çölü Sahra'ya kar yağdı. Çölde nadir olarak rastlanan manzara görenleri şaşırttı. Peki Sahra Çölü'ne kar yağması sıra dışı bir olay mı? Detaylar haberimizde...

Suudi Arabistan da sıcaklıklar -2 dereceye kadar düştü. Dünyanın en büyük çölü Sahra'nın kumları karla kaplandı.

Sahra çölünde nadir rastlanan görüntüler kayda geçti. Çölün Cezayir tarafında kalan kısımları 17 Ocak gecesi karla kaplandı. Kalınlığı 40 cm'yi bulan karın ömrü ise uzun olmadı. Kısa süre sonra eridi.

SIRA DIŞI BİR OLAY MI?

Meteoroloji uzmanları bölgede kar yağışlarının nadir olarak görüldüğünü fakat sıra dışı da olmadığı görüşünde. Sahra Çölü'ne 2018 yılında da kar yağmıştı. Uzmanlar bu durumu atlas okyanusu boyunca uzanan soğuk hava kütlesine bağlıyor.