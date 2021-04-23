Sahra Çölü'nden geliyor! Uzman isimden kritik uyarı: Pazara kadar bekliyoruz

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, bugün itibarıyla 25 Nisan'a kadar Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı bekleniliyor. Partikül tutucu ya da çift maske takılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Cuma, cumartesi ve pazar günü yoğun çöl tozu yağmuru bekliyoruz. Yağmur çok fazla yağarsa çamur olmaz ancak görünüşte yoğun yağış yok. Bu nedenle araçlarımız da çamura bürünecektir" dedi.