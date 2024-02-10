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Sahipsiz araçlar için yeni adım

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Giriş: 10.02.2024 15:01
Hatay'daki depremlerde enkaz altında kalan hurda araçlar Kızılay'a bağışlanacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Sahipsiz araçlar için yeni adım
Sahipsiz araçlar için yeni adım
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