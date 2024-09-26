26 Eylül 2024, Perşembe
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Sahiller kum zambaklarıyla doldu çocuklar koruma altına aldı
Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın cezasının bu sene 387 bin 141 TL'ye çıktığı kum zambakları sahilleri süsledi. Kum zambakları ile ilgili çalışma yapan doğa müfettişleri , uyarı levhaları dikerek, çevresini koruma altına aldı.