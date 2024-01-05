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Sahile vurdu! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi

İHA
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Giriş: 05.01.2024 16:40
Samsun'da ölü yunus karaya vurdu. Atakum ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hemen ekiplere haber verdi.
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