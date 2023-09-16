16 Eylül 2023, Cumartesi
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Sahile vurdu görenler korktu! Cesette tüyler ürperten detay! Kadının başı elleri ve ayakları...
Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda yüzen vatandaşlar kıyıya vurmuş bir kadın cesedini fark ederek ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedi incelerken tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Kadının başının, ellerinin ve ayaklarının olmadığı görüldü.