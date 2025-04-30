30 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu
Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu

Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2025 16:56
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 45 yaşındaki adamın darp edilerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan, biri tutuklu 3 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklardan 2'si beraat ederken, bir sanık ise haksız tahrik altında, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu
Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu
Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti cezaları belli oldu
Hatay’da 21 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı
Oltu’da ev hanımlarına mesleki eğitim desteği
Oltu'da ev hanımlarına mesleki eğitim desteği
Devasa yılan böyle görüntülendi
Devasa yılan böyle görüntülendi
Kuş sesleri için kuruldu
Kuş sesleri için kuruldu
Alevlere teslim olan üç katlı ev kullanılmaz hale geldi
Alevlere teslim olan üç katlı ev kullanılmaz hale geldi
Okulun 4’üncü katından düşen liseli ağır yaralandı
Okulun 4'üncü katından düşen liseli ağır yaralandı
Bu yumurtayı gören gözlerine inanamadı
Bu yumurtayı gören gözlerine inanamadı
Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
33 yıl cezası olan firarı yakalandı!
33 yıl cezası olan firarı yakalandı!
Uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Alevli gösteri herkesi yaktı
Alevli gösteri herkesi yaktı
Daha Fazla Video Göster