09 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sahilde taşkınlık çıkarak grup kendilerini uyaran vatandaşı bıçakladı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran grup, kendilerine tepki gösterenlere bıçakla saldırdı. Olayda Seyhan Ş. bıçaklanırken, linç edilmek istenen 4 şüpheli ise sığındıkları lokantada polis ve jandarma tarafından kurtarılıp, gözaltına alındı. Ayrıca polis, grubun dağılmasına yönelik havaya ateş de açtı.