Sahilde taşkınlık çıkarak grup kendilerini uyaran vatandaşı bıçakladı

Sahilde taşkınlık çıkarak grup kendilerini uyaran vatandaşı bıçakladı

Giriş: 09.08.2025 12:41
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde taşkınlık çıkaran grup, kendilerine tepki gösterenlere bıçakla saldırdı. Olayda Seyhan Ş. bıçaklanırken, linç edilmek istenen 4 şüpheli ise sığındıkları lokantada polis ve jandarma tarafından kurtarılıp, gözaltına alındı. Ayrıca polis, grubun dağılmasına yönelik havaya ateş de açtı.
