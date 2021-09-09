Zonguldak'ta Shih Tzu ırkı köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı. Köpek ise eski sağlığına kavuştu. Latte isimli Shih Tzu ırkı köpek, sahibinin oynaması için verdiği balonları yuttu. Bir süre sonra balonların olmadığını fark eden sahibi durumu veteriner hekime iletti. Gece yarısı veteriner kliniğine getirilen Latte isimli köpeğe endoskopi yapıldı. Balonlar köpeğin midesinden çıktı. Bir süre önce kısırlaştırılan köpek, ikinci vakayı da yaşasa da sağlığına kavuştu.