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Sahibi olmayan köpek evde yangın çıkardı! Tavaya patileriyle uzanınca ocak açıldı

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Giriş: 18.06.2022 11:03
ABD’de sahibi tarafından evde yalnız bırakılan bir köpek, ocağın üstündeki tavaya uzanmak isterken patisiyle düğmelere bastı. Ocağın çalışmasıyla beraber içi yağ dolu tava kısa sürede alev aldı. Facianın eşiğinden dönülen olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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