Sahara Geçidi’nde çığ düştü! Kar küreme aracı altında kaldı

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde cığ düştü. Bölgedeki yolları açmak için çalışma yapan küreme aracı kar kütlelerinin altında kaldı. Sürücü kendi imkanları ile kurtuldu. Aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çığ düşmesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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