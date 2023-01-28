Sağlıkta devrim: evde sağlık hizmeti

Türkiye'de sağlık öyle bir noktaya geldi ki artık yalnızca hastanelerde değil evlerde bile bu hizmetten faydalanır olduk. Yata bağlı ya da hastaneye gidemeyecek durumda olan hastalar için sağlık bakanlığı hastaların evlerinde tedavilerini gerçekleştiriyor, şimdi sizleri "evde sağlık hizmeti" ile tanıştıracağız, ekimizden Filiz Uçan Savaş ve Oktay Erkek sizler için görüntüledi.