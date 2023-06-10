10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak! 80 yaş üstündekilere özel sağlık hizmeti

Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak! 80 yaş üstündekilere özel sağlık hizmeti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2023 16:02
80 yaş ve üzerindekilere özel sağlık hizmeti geliyor. Yeni dönemde kurulacak olan sağlıklı yaş alma merkezleri ile hem yerinde hem de uzaktan sağlık hizmeti verilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Burdur’da can pazarı!
Burdur'da can pazarı!
“En başta deprem olduğunu sandık”
“En başta deprem olduğunu sandık”
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Engellilere özel ’erişilebilir yaya butonları’
Engellilere özel 'erişilebilir yaya butonları'
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Saman nezlesi belirtileri neler?
Saman nezlesi belirtileri neler?
A Haber spikeri Haktan Uysal’ın acı günü!
A Haber spikeri Haktan Uysal’ın acı günü!
AK Parti’nin sloganı: Yeniden İstanbul
AK Parti'nin sloganı: Yeniden İstanbul
İzmir körfezi’nde kirlilik artıyor
İzmir körfezi'nde kirlilik artıyor
Oto kaçakçılarına fren operasyonu!
Oto kaçakçılarına fren operasyonu!
Daha Fazla Video Göster