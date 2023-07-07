Sağlıklı uyku için neler yapılmalı? Sıcak havada sağlıklı uyku için bunlara dikkat!

Aşırı sıcaklar sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Peki sıcak havalarda sağlıklı uyku için neler yapılmalı? İşte bunaltıcı sıcaklarda uyuyabilmek için uzman tavsiyeleri...

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