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Sağlıkçılara saldırırken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi yine doktorlar yaptı

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 09:49
Gaziantep'de hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. O esnada kalp krizi geçiren saldırganlardan biri yine o sağlık çalışanları tarafından hayata döndürdü.
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Sağlıkçılara saldırırken kalp krizi geçirdi!
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