Sağlık sistemi 19 yılda sil baştan değişti

Türkiye, dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemine sahip. Üstelik bu sistemin sadece 19 yıllık bir geçmişi var. AK Parti hükümetleri döneminde 2,2 milyar liradan 77,6 milyar liraya çıkartılan sağlık bütçesi meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Kısa sürede, hastane sayıları artırıldı, mevcut yatak kapasitesi sayesinde Türkiye ağır pandemi koşullarında bile vatandaşına kesintisiz hizmet vermeyi sürdürebildi. İşte rakamlarla Türkiye'nin sağlıktaki dünü ve bugünü...

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