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12.02.2020

Sağlık ocağına gelen kadın, çalışana tokat attı

Bayrampaşa'daki Aile Sağlığı Merkezi'ne mesai saati dışında gelen bir kadın, ilaç yazırmak istedi. Beklemesi istenilen kadın, görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı. Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken, sağlık çalışanı, kadından şikayetçi oldu.

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