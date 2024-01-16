Sağlık ekibi uyandırınca 'ben ölmedim mi ya' diye şaşırdı

Antalya'da işyerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibini karşısında gören Erol M., Ben ölmedim mi ya diye tepki verdi. Alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, olay yerinden ayrıldı.