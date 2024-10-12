Sağlık çetesinde 2. perde! 12 bebeğin ölümüne neden oldular

Birkaç ay önce gündeme bomba gibi düşen yenidoğan skandalında yeni gözaltılar ve ortaya çıkan korkunç detaylar var. Çete üyeleri çiçeği burnunda anne babaların bebeklerini emanet ettiği doktor ve hemşireler. SGK'dan hastanelerin kasasına para girişi sağlamak için gerek olmadığı halde bebeklerin yoğun bakım servisine sevk edildiği ve 12 bebeğin orada göz göre göre ölüme sürüklendiği iddiası var.

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