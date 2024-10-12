12 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sağlık çetesinde 2. perde! 12 bebeğin ölümüne neden oldular
Birkaç ay önce gündeme bomba gibi düşen yenidoğan skandalında yeni gözaltılar ve ortaya çıkan korkunç detaylar var. Çete üyeleri çiçeği burnunda anne babaların bebeklerini emanet ettiği doktor ve hemşireler. SGK'dan hastanelerin kasasına para girişi sağlamak için gerek olmadığı halde bebeklerin yoğun bakım servisine sevk edildiği ve 12 bebeğin orada göz göre göre ölüme sürüklendiği iddiası var.