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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Yeni yılın ilk gününde mücadele sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2021 10:44
Güncelleme:01.01.2021 10:45
Türkiye’de 2020 en çok onları yordu. Sağlık çalışanları ve doktorlar yeni yılın ilk gününde zorlu mesailerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan G.O.P Üniversite Hastanesi Başhekimi Nihat Uluocak önemli değerlendirmelerde bulundu.

G.O.P Üniversite Hastanesi Başhekimi Nihat Uluocak'ın açıklamaları:

"2020 yılı dünya ve ülkemiz için sağlık çalışanları için zorlu bir yıl oldu. Koronavirüse karşı mart ayında bir mücadele başladı ve şuan devam ediyor.

Son zamanlarda tekrar bir artış oldu ancak alınan tedbirler ile tekrar kontrol altına alınmaya başlandı. Aşının devreye girmesiyle pandeminin ortadan yok olmasını istiyoruz.

Bu süreçte sağlık çalışanları çok çalıştı ve yoruldu ama bizim mesleğimiz doğasına hep fedakarca çalışmak var. Yeni yılda görevimizin başındayız."

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