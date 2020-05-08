Sağlık çalışanlarının aile hasreti! A Haber canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüsle en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları haftalardır aileleri ile görüşemiyor. Gaziantep’te sağlık çalışanlarının ailesiyle yaptığı görüntülü konuşma duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Sağlık çalışanı olan Eyüp Toprak, koronavirüse karşı fedakara mücadeleye devam ederken bir taraftan aile hasreti çekiyor. Annesi kanser, babası kalp hastası olan acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak'ın zorlu mücadelesini A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ekranlara taşıdı.

A HABER ODASINA KONUK OLDU

Sağlık çalışanları pandemi sürecinin başından beri evlerine gitmeyip izole olmak için devlet tarafından kendilerine tahsis edilen yurtlarda kalıyor. Sağlık çalışanları tek kişilik odalarda kendi başlarına izole bir şekilde kalıyor ve bazıları neredeyse 50 gündür evine gitmiyor. A Haber, sağlık çalışanlarının kaldığı yurda giderek acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak'ın odasına konuk oldu.

ANNE KANSER, BABA KALP HASTASI

Dezenfekte işlemleri Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılan odada kalan Eyüp Toprak, "Annem 1. dereceden kanser hastası, babam kalp hastası. Ablam da anestezi teknikeri ve biz abla-kardeş 50 gündür onları riske atmamak için evimize gitmiyoruz. Biz sadece onlarla görüntü konuşarak hasret gideriyoruz." dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eyüp Toprak, A Haber canlı yayınında kanser hastası annesini arayarak hasret giderdi. O duygu dolu anlar canlı yayına damga vururken annenin duaları ve gözyaşları tüm Türkiye'yi etkiledi.