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Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti |Video
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, korona virüsü ile mücadelede, vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek adına video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Korona virüsünün yayılmasından koruyacak 14 kural' adı altında hazırlanan video kapsamında sağlık çalışanları, insanları uyararak, bilinçlenmelerini sağladı.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi korona virüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" sözüyle başlayan ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen'in yer aldığı videoda çok sayıda sağlık çalışanları, vatandaşın alması gereken tedbirleri anlatılırken, vatandaşların acil durumlar dışında evlerinde kalmaları gerektiğini de anlatıyor.
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