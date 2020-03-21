21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.03.2020

Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti |Video

Ordu’da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsüne (Kovid-19) karşı 14 kurala, hazırladıkları video ile dikkat çekti.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, korona virüsü ile mücadelede, vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek adına video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Korona virüsünün yayılmasından koruyacak 14 kural' adı altında hazırlanan video kapsamında sağlık çalışanları, insanları uyararak, bilinçlenmelerini sağladı.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi korona virüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" sözüyle başlayan ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen'in yer aldığı videoda çok sayıda sağlık çalışanları, vatandaşın alması gereken tedbirleri anlatılırken, vatandaşların acil durumlar dışında evlerinde kalmaları gerektiğini de anlatıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
Kararın ardından ekipler harekete geçti
Kararın ardından ekipler harekete geçti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapatılacaklar
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapatılacaklar
Kar buzlanma ve don olayına dikkat
Kar buzlanma ve don olayına dikkat
Bakanlık açıkladı! Mangal ve piknik yasaklandı
Bakanlık açıkladı! Mangal ve piknik yasaklandı
İstanbul'da 72 yaşındaki adam gaspçı dehşeti
İstanbul'da 72 yaşındaki adam gaspçı dehşeti
Kan donduran olay! Eski eşine kurşun yağdırdı
Kan donduran olay! Eski eşine kurşun yağdırdı
Okul tatili uzayacak mı? İşte yanıtı
Okul tatili uzayacak mı? İşte yanıtı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde geçerli...
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde geçerli...
Türkiye Afrin'de koronavirüs çalışması yürütüyor
Türkiye Afrin'de koronavirüs çalışması yürütüyor
Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Türkiye sağlık çalışanları için tek yürek oldu
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Bekçilere saldırı düzenleyen terörist yakalandı
Daha Fazla Video Göster