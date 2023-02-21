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Sağlık çalışanından hayati uyarı: Vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil

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Giriş: 21.02.2023 08:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadaki vaka ihbar mesajlarına yönelik bir 112 çalışanının uyarısını paylaştı. Sağlık çalışanı “Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil.” ifadelerini kullandı. İşte o önemli mesaj...
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