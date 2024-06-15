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Sağlık Bakanlığı'ndan helikopterli bayram tedbiri

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 12:52
Sağlık bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yurt genelinde çok sayıda sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı. Helikopterli bayram tedbiri yapılacak. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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