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Sağlık Bakanlığı, Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Karantina süreleri uzadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 12:18
Güncelleme:29.05.2021 12:19
Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi için 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Buna göre yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Aşılılara da temas halinde 14 gün karantina getirildi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.
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