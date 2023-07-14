14 Temmuz 2023, Cuma
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Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan aşırı sıcaklara karşı uyardı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Sağlık Bakanlığı aşırı sıcak havaya karşı uyardı, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" denildi.