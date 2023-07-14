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Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan aşırı sıcaklara karşı uyardı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 14:50
Sağlık Bakanlığı aşırı sıcak havaya karşı uyardı, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" denildi.
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