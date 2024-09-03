03 Eylül 2024, Salı
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Sağlık Bakanlığı salgın hastalıklar için devrede!
Son yıllarda artan sıcaklıklarla birlikte iklim değişikliğine bağlı sağlık sorunları giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda salgınlara karşı erken uyarı sistemini devreye almayı planlıyor. Peki erken uyarı sistemi nedir?