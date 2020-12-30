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Sağlık Bakanlığı karar almıştı! 'Negatif PCR test ibrazı uygulaması' başladı!

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Giriş: 30.12.2020 13:03
Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla yurt dışından gelenlere, "negatif PCR test ibrazı" uygulaması tüm sınır kapılarında başladı. Yurt dışından gelen tüm uçuşlarda, son 72 saatte alınmış bir test sonucu olmayanlar, uçuşlara kabul edilmedi. Detayları A Haber Muhabiri Yasin Hanzerli aktardı.
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