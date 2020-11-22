Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 22 Kasım 2020 Pazar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan veriler göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde 6.017 yeni hasta tespit edildi. İşte 22 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 22 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

EL TEMİZLİĞİ, MASKE VE MESAFE!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)