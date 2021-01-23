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Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu duyurdu! Aylar sonra 2 binin altına indi
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 933'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI AYLAR SONRA...
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.
Toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a, ağır hasta sayısı ise bin 962'ye düştü.
Böylece 30 Ekim 2020'de bin 966 olarak kaydedilen hasta sayısı, tam 85 gün sonra bin 962 seviyesine geriledi.
Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.