Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu duyurdu! Aylar sonra 2 binin altına indi

23 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 933'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI AYLAR SONRA...

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.

Toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a, ağır hasta sayısı ise bin 962'ye düştü.

Böylece 30 Ekim 2020'de bin 966 olarak kaydedilen hasta sayısı, tam 85 gün sonra bin 962 seviyesine geriledi.



Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.